Определились все участники финала Гран-при ISU — 2025 в соревнованиях пар

Сегодня, 22 ноября, прошёл заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию в соревнованиях у пар в Хельсинки (Финляндия). По результатом этапа определились последние участники Финала Гран-при, который пройдёт с 3 по 5 декабря в японском городе Нагоя.
Финал Гран-при ISU. Спортивные пары. Участники:
Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).
Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия).
Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада).
Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия).
Запасные:
Вэньцзин Суй/ Хань Цун (Китай).
Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).
Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США).