Пётр Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник стал победителем короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление он заработал 105,06 балла. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 92,38. Замкнул тройку лидеров действующий чемпион России Владислав Дикиджи (84,28).

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Мужчины, короткая программа

1. Пётр Гуменник – 105,06 балла.

2. Евгений Семененко – 92,38.

3. Владислав Дикиджи – 84,28.

4. Андрей Мозалёв – 80,48.

5. Арсений Димитриев – 80,36.

6. Никита Сарновский – 77,42.

7. Даниил Самсонов – 73,66.

8. Глеб Лутфуллин – 70,30.