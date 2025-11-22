Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

Пётр Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник стал победителем короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление он заработал 105,06 балла. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 92,38. Замкнул тройку лидеров действующий чемпион России Владислав Дикиджи (84,28).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
105.06
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
92.38
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
84.28

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Мужчины, короткая программа

1. Пётр Гуменник – 105,06 балла.

2. Евгений Семененко – 92,38.

3. Владислав Дикиджи – 84,28.

4. Андрей Мозалёв – 80,48.

5. Арсений Димитриев – 80,36.

6. Никита Сарновский – 77,42.

7. Даниил Самсонов – 73,66.

8. Глеб Лутфуллин – 70,30.

