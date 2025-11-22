Пётр Гуменник рассказал, в каком случае откажется от пятиквадки в ПП

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о планах на произвольную программу пятого этапа Гран-при России в Омске. Он является лидером после короткой программы с результатом 105,06.
«Достаточно прыгнуть в короткой программе четверной лутц, чтобы она выглядела хорошо. Чистый прокат всегда выглядит лучше, в компонентах тоже оценка из-за этого выше, ничего тебя не отвлекает от образа.
Я думаю, что такой запас в короткой программе даёт мне возможность попробовать исполнить завтра пятиквадку. Если бы я шёл впритык, то сделал бы четыре четверных, как на финале Гран-при в том году, полегче, но максимально чисто. Несмотря на баллы, мне нужно накатывать олимпийскую произвольную программу, и если облегчать контент, то только в феврале», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.
