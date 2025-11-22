Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник рассказал, в каком случае откажется от пятиквадки в ПП

Пётр Гуменник рассказал, в каком случае откажется от пятиквадки в ПП
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о планах на произвольную программу пятого этапа Гран-при России в Омске. Он является лидером после короткой программы с результатом 105,06.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
105.06
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
92.38
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
84.28

«Достаточно прыгнуть в короткой программе четверной лутц, чтобы она выглядела хорошо. Чистый прокат всегда выглядит лучше, в компонентах тоже оценка из-за этого выше, ничего тебя не отвлекает от образа.

Я думаю, что такой запас в короткой программе даёт мне возможность попробовать исполнить завтра пятиквадку. Если бы я шёл впритык, то сделал бы четыре четверных, как на финале Гран-при в том году, полегче, но максимально чисто. Несмотря на баллы, мне нужно накатывать олимпийскую произвольную программу, и если облегчать контент, то только в феврале», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Повторят ли Мишина и Галлямов успех Гуменника? Лидерам необходимо брать реванш. LIVE
Live
Повторят ли Мишина и Галлямов успех Гуменника? Лидерам необходимо брать реванш. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android