Евгений Семененко объяснил, как пытался компенсировать ошибку в КП на Гран-при в Омске

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко прокомментировал своё выступление в короткой программе на пятом этапе серии Гран-при России в Омске. Семененко занял второе место по итогам КП, набрав 92,38 балла.

«Неплохо, не считая первого элемента. Можно было чуть лучше сделать, но как есть. Старался компенсировать эту небольшую ошибку на других элементах, в том числе на дорожке, вращениях. Прикладывал все возможные усилия.

Удалось ли перезагрузиться после предыдущего этапа? Скорее всего, тут больше идёт движение не на восстановление, а на поддержку того состояния. Две недели можно продержаться, сегодня один день, завтра ещё один. Потом можно будет немножко выдохнуть.

Размер площадки непривычный, немножко, если ехать на длинный борт, он чуть короче. Обратил внимание на тренировке, предпринял определённые меры. Если говорить про саму арену, то, даже когда вчера приезжал на тренировку, отметил, как всё выглядит масштабно, интересно. Арена сделана со вкусом», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.