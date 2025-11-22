Семененко рассказал, как из-за костюма потерял уровень на вращении на Гран-при

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко признался, что на этапе Гран-при России в Москве потерял уровень на вращении из-за особенностей своего костюма в короткой программе.

«Костюм производился по аналогии с тем атрибутом, что носил Курт Кобейн на своих концертах, его фирменный свитер. И мы попытались сделать сочетание классики, что видно по моему воротнику, поверх рубашки на меня надет этот дырявый свитер. Сочетание классицизма и развязного, рваного стиля. Дело дизайнера уже, как всё было, воплотить, спасибо Галине Филатовой.

У меня сразу возникла идея, раз создаём костюм по программе, почему бы не отослаться на главного солиста этой культовой группы. Рукава на кнопках, в нужный момент я их расстёгиваю. Немножко было досадно на прошлом этапе, из-за того, что я их расстёгиваю, у меня вращение слетело на третий уровень.

Подумал, что потом рискую потерять, не попасть в акценты, и решил чуть быстрее уйти с вращения. В этот раз такого постарался не допускать, ещё не смотрел распечатки, но вроде бы по ощущениям я везде «довращался», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.