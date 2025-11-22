Пётр Гуменник признался, что не ожидал получить столько баллов за прокат на Гран-при

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник прокомментировал результат короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление он заработал 105,06 балла и расположился на первом месте. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 92,38. Замкнул тройку лидеров действующий чемпион России Владислав Дикиджи (84,28).

«Я обращаю внимание на оценки, распечатки всегда смотрю, чтобы понять, где делать более уверенно, чтобы улучшить свои оценки. Без обратной связи сложно прогрессировать. Оценка в сто баллов удивила, не думал, что столько получу, потому что в этом сезоне судейство стало строже, думал, если будет сто, то будет супер», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.