Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник признался, что не ожидал получить столько баллов за прокат на Гран-при

Пётр Гуменник признался, что не ожидал получить столько баллов за прокат на Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник прокомментировал результат короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Омске. За своё выступление он заработал 105,06 балла и расположился на первом месте. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 92,38. Замкнул тройку лидеров действующий чемпион России Владислав Дикиджи (84,28).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
105.06
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
92.38
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
84.28

«Я обращаю внимание на оценки, распечатки всегда смотрю, чтобы понять, где делать более уверенно, чтобы улучшить свои оценки. Без обратной связи сложно прогрессировать. Оценка в сто баллов удивила, не думал, что столько получу, потому что в этом сезоне судейство стало строже, думал, если будет сто, то будет супер», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Повторят ли Мишина и Галлямов успех Гуменника? Лидерам необходимо брать реванш. LIVE
Live
Повторят ли Мишина и Галлямов успех Гуменника? Лидерам необходимо брать реванш. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android