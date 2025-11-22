Гуменник рассказал, насколько тяжело было выступать на этапах Гран-при две недели подряд

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о своём восстановлении после четырёх прошедших этапов Гран-при России.

«Как настраивался на прокат? В последние минуты слушал наставления тренера, обычно тренер знает, что у меня всё под контролем, технику перед выходом менять не стоит, но на тренировках в прокате что-то не получалось, поэтому тренер напоминал, как лучше заходить на прыжки, я это запоминал.

Насколько тяжело восстановиться за неделю? Я второй раз так пробую. Первый раз к прокатам так готовился после Пекина и вот сейчас опять два раза подряд выступаю и не сталкиваюсь со сложностями, кажется даже, через две недели сложнее, потому что какое-то время нужно восстановиться, в какое-то время нужно отдыхать перед стартом, чтобы быть свежим, а когда есть неделя, можно совместить и не терять время», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.