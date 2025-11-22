Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«На Олимпиаде такой прокат устроил бы». Гуменник — о короткой программе Гран-при в Омске

«На Олимпиаде такой прокат устроил бы». Гуменник — о короткой программе Гран-при в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился мнением о прокате короткой программы на Гран-при России в Омске, отметив, что его бы устроило такое же выступление на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник лидирует на этапе Гран-при России в Омске после короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
105.06
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
92.38
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
84.28

«Чтобы ещё лучше что-то сделать, нужно подумать, это не очевидно может быть. Неделю назад упал с лутца, там было понятно, что нужно улучшить. Сейчас уже нужен профессиональный совет, поэтому сам не могу сказать, как могу улучшиться. На Олимпиаде меня такой прокат устроил бы.

Самые интересные пожелания? На этом прокате я перед стартом услышал что-то вроде: «Петя, порви их всех», когда уже ехал программу, подумал, что, наверное, в фигурном катании это неправильно, я во время проката никого не рву, только рукав чуть-чуть (улыбается). Наверное, для меня нужен немного другой настрой, но всё равно приятно, что болельщики неравнодушные, кричат, и меня это подбадривает. Какой выкрик подошёл бы? Неважно, я всё равно всё, что мне нужно, уже знаю, что-то тренер может сказать, когда я выхожу, мне просто приятно, что поддерживают и ждут моего проката», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

