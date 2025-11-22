Евгений Семененко оценил конкуренцию в мужском одиночном катании на Гран-при в Омске

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко откровенно рассказал о том, как относится к высокому уровню конкуренции на этапе Гран-при России в Омске, где он, в частности, соревнуется с Петром Гуменником и Владиславом Дикиджи.

«Каждому спортсмену хочется выиграть соревнования, чтобы приезжали соперники послабее, но это с точки зрения спортсмена. А с точки зрения зрителя, конечно же, им намного интереснее наблюдать за упорной борьбой, интересно смотреть, получаешь удовольствие от того, что до конца не уверен, кто выиграет.

Для зрителя, наоборот, это только в плюс. А нам, раз приехали, – надо выступать», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.