Евгений Семененко оценил конкуренцию в мужском одиночном катании на Гран-при в Омске
Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко откровенно рассказал о том, как относится к высокому уровню конкуренции на этапе Гран-при России в Омске, где он, в частности, соревнуется с Петром Гуменником и Владиславом Дикиджи.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
105.06
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
92.38
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
84.28
«Каждому спортсмену хочется выиграть соревнования, чтобы приезжали соперники послабее, но это с точки зрения спортсмена. А с точки зрения зрителя, конечно же, им намного интереснее наблюдать за упорной борьбой, интересно смотреть, получаешь удовольствие от того, что до конца не уверен, кто выиграет.
Для зрителя, наоборот, это только в плюс. А нам, раз приехали, – надо выступать», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
