Юма Кагияма выиграл этап Гран-при в Хельсинки

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл этап Гран-при, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За два проката спортсмен суммарно получил от судей 270,45 балла.

Серебряную медаль выиграл представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, чей результат составил 256,98 балла. Тройку призёров замкнул канадский фигурист Стивен Гоголев, набравший 253,61 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Мужчины. Итоговые результаты

1. Юма Кагияма (Япония) — 270,45.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 256,98.

3. Стивен Гоголев (Канада) — 253,61.

4. Роман Садовский (Канада) — 243,29.

5. Джейсон Браун (США) — 243,17.

6. Сота Ямамото (Япония) — 238,45.

7. Маттео Риццо (Италия) — 229,55.

8. Михаил Селевко (Эстония) — 218,25.