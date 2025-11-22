Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мишина/Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в парном катании на этапе Гран-при России, который проходит в Омске. За прокат спортсмены получили от судей 76,64 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, набравшие 75,92 балла. Тройку лидеров замыкают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 69,91.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 76,64.

2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 75,92.

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 69,91.

4. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко — 65,71.

5. Таисия Щербинина/Артём Петров — 63,65.

6. Анна Москалёва/Артём Родзянов — 57,58.