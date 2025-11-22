Скидки
Мишина/Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Мишина/Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Омске
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в парном катании на этапе Гран-при России, который проходит в Омске. За прокат спортсмены получили от судей 76,64 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 16:15 МСК
Окончено

Второе место после первого дня соревнований занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, набравшие 75,92 балла. Тройку лидеров замыкают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 69,91.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 76,64.
2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 75,92.
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 69,91.
4. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко — 65,71.
5. Таисия Щербинина/Артём Петров — 63,65.
6. Анна Москалёва/Артём Родзянов — 57,58.

