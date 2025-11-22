Евгений Плющенко впервые публично обратился к маме своей ученицы Елены Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к маме своей ученицы Елены Костылевой Ирине.

«Дорогие болельщики и любители фигурного катания, не верьте очередным «Сказкам Венского леса»! Лена Костылева — боец. Она — единственная девочка, которая на волевых прыгнула каскад 3A — 3Т в КП. И это после тяжёлого перелёта длиной в 18 часов. Лена всё ещё не восстановилась (у неё до сих пор не долечены ни колено, ни бедро), она каждый день ездит на лечение — об этом свидетельствуют счета, которые оплачивает Академия. И в Омске, и в Москве Лена каталась с травмой, так же как и на трёх льдах! На 3! И, как вы понимаете, не мы её травмированную туда гоним! Лене не 8 лет, чтобы носиться по льду и делать по 30 прыжков ультра-си за тренировку. Мы дозируем ей нагрузки, чтобы она могла, имея такой арсенал ультра-си, сохранить их и показать на взрослых стартах.

А еще Лена не робот, она — человек! Вы можете угробить девочку, ведь в погоне за медалями и призовыми Вам уже ничего не интересно! Потом всё можно свалить на штаб, на её тренера. За прошлый весь выигранный сезон Вы ни разу не поблагодарили нашу Академию! Ни разу! Хотя сделано было немало во всех отношениях.

Спортсмену свойственно быть не всегда в форме, но случай в Омске — просто недоконцентрация и усталость, я сам такое проходил, будучи в юности в блестящей форме.

Ребёнка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она «говно» и «толстожопая» и ничего у неё не получится. Я не раз запрещал это делать «Сказкам Венского леса», но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские «5 копеек» везде и всегда! Поэтому «Сказки Венского леса» у меня в блоке.

Себе такого никто не позволял. И я никому это не позволю! Федерация от начала и до конца в курсе всего этого давления на спортсмена! Как и все органы, контролирующие жизнь детей в нашей стране.

По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было её личное имущество, так как её телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом. Предупреждаю не в первый, но в последний раз! Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом. Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет, она не игрушка, не робот!

Надеюсь, что разум Ваш восторжествует! Я долго молчал. Но, видимо, пора уже начать и говорить, и показывать доказательства моих слов.

P.S. Меня тоже мама в детстве пыталась тренировать и считала, что она больше Мишина всё знает, и только когда она полностью доверилась моему тренеру, только тогда я выиграл свой первый чемпионат мира. Паника из-за второго места на Гран-при, зная, в какой ребенок травме, — это как минимум странная реакция, тем более зная, что стоит за первым местом в Москве и за вторым местом в Омске, тем более давая направо и налево всем СМИ интервью о травме Лены», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.