Мишина и Галлямов рассказали, как готовились к Гран-при в Омске после срыва в Казани

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как вели подготовку к этапу Гран-при России в Омске после неудачного выступления на этапе в Казани.

Галлямов. Как проходила подготовка после неудачи в Казани? Всё так же готовились, не первый, не второй сезон выступаем, у нас есть чёткий план того, как готовиться к соревнованиям. Всякое бывает, просто перешагнули и идём дальше.

Мишина. Сложно ли выступать на катке меньшего размера? Конечно, сложно, мне комфортнее на большой арене, думаю, всем парникам и танцорам комфортнее. Одиночникам чуть проще, легче перестроить прыжки. А в парах и танцах катаются по двое, мелкие смещения на 10-20 сантиметров уже могут повлиять на элементы.

Галлямов. Размер важен (улыбается), — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.