«На ощущениях приходилось ловить». Мишина и Галлямов — о победном прокате на Гран-при

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, лидирующие после короткой программы в парном катании на этапе Гран-при в Омске, прокомментировали своё выступление.

Мишина. Для нас это второй этап, мы сюда приехали более спокойно. Мы не выступали больше чем полгода, первый старт был достаточно волнительный. Прокаты — немного другое, на соревнованиях больше волнения. В Омске его было меньше, чем на первом этапе.

Есть разница, когда выступаешь на арене, где уже выступал раньше, и на арене новой для себя. Эта арена для нас не новая, здесь либо все соревнования, либо большинство мы выигрывали. Так что арена для нас счастливая.

Галлямов. Хороший рабочий прокат, не всё идеально сложилось, не на сто процентов, но есть что дорабатывать к чемпионату России и выходить на пик формы.

Единственный момент — потолки на арене чёрные, у Насти чёрный костюм, и я так немножко терялся на подкрутке, на ощущениях приходилось ловить, — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.