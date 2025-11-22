Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Петросян выступит вне конкурса с произвольной программой на Гран-при в Омске

Двукратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян вне конкурса выступит с произвольной программой на этапе Гран-при, который проходит в Омске. Об этом свидетельствует список участниц, который опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Короткую программу в Омске Петросян не исполняла.

Также на турнире вне конкурса выступает белорусская фигуристка Виктория Сафонова, которая набрала в короткой программе 64,48 балла.

Аделия Петросян и Виктория Сафонова в сентябре 2025 года отобрались на Олимпийские игры в Италии благодаря успешным выступлениям на квалификационном турнире в Пекине. Петросян выиграла турнир, Сафонова заняла четвёртое место. Спортсменки выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.

