Фигурист Евгеньев пишет диссертацию о работе ФФККР в период отстранения россиян

Фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой, оценил выступление дуэта на этапе Гран-при России в Омске, а также рассказал о том, что пишет диссертацию о работе Федерации фигурного катания России в условиях отстранения от международных соревнований.

«Возьму на себя большую вину за прокат, хоть и пишут, что неплохо, но ощущения, по тому, как было вживую, — могло быть лучше. Основная причина для расстройства — не смогли показать своё катание, над которым работали в последнее время.

На «Навка Арене» две ледовые площадки, одна тренировочная – 30 на 60 метров, вторая 28 на 58, по размерам примерно такая же, как есть. Там убирали борты из-за шоу, ощущения совсем другие, она кажется ещё меньше, чем есть. Приехали пораньше, был день в запасе, поэтому дорога не повлияла на нас. Плюс у нас очень ранние тренировки на нашей арене, здесь достаточно поздние, режим дня практически не меняли.

В дороге учился. Пишу диссертацию по теме «Организация и совершенствование деятельности Федерации фигурного катания на коньках в условиях международной изоляции на примере парного катания». Планирую вставлять опросник, уже подходил к Александру Когану, хотел задать ему вопросы по видению ситуации изнутри федерации», – передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.