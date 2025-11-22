«Выбор в пользу Пети — ну прекрасно!» Леонова — об участии Гуменника в ОИ

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова заявила, что её не удивил выбор кандидатуры двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника в качестве участника Олимпийских игр — 2026 в Италии в мужском одиночном катании среди россиян. Запасным участником был выбран чемпион России Владислав Дикиджи.

— Когда выбрали Гуменника на олимпийский отбор в Пекине, вас это удивило?

— Совсем нет. Я думаю, что решающим фактором всё-таки было, что Гуменник принимал когда-то участие в международке, а [Владислав] Дикиджи ни разу. Но я была бы рада любому выбору, любой достойный: Семененко, Кондратюк. А выбор в пользу Пети – ну прекрасно! — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Пётр Гуменник выиграл в сентябре 2025 года отборочный турнир в Пекине, который позволяет ему участвовать в Олимпийских играх в Италии.