Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чикмарёва и Янченков высказались о своём лидерстве по технике в короткой программе

Чикмарёва и Янченков высказались о своём лидерстве по технике в короткой программе
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, прокомментировали факт своего лидерства по технической составляющей (48,27) после короткой программы на этапе Гран-при в Омске.

Спортсмены занимают второе место по сумме компонентов и техники, уступая Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, чья вторая оценка оказалась выше.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 16:15 МСК
Окончено

Янченков. Очень собой горжусь, что я сделал тодес. Это меня очень радует. В принципе, прокат был хороший — и по настроению, и по элементам, и по ощущениям всё было супер. Ехалось легко, замечательно. Всё понравилось.

Чикмарёва. Я тоже очень горжусь, что мы сделали тодес.

Янченков. Это наша общая победа. Я хоть и шучу на эту тему, но на тренировках, в жизни, но осадочек есть. И сегодня я его убрал. Максим Траньков рассказывал мне эту историю задолго до этапа в Красноярске, что все пары однажды допускают эту ошибку.

Чикмарёва. Настрой на произвольную? Просто не думать о баллах. Лидеры по технике? Какая разница!

Янченков. Должно быть без разницы. Конечно, это греет душу. Но надо с холодной головой просто делать свою работу, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Возвращение блудных чемпионов! Как Гуменник и Мишина/Галлямов преодолели кризис
Возвращение блудных чемпионов! Как Гуменник и Мишина/Галлямов преодолели кризис
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android