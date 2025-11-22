Монэ Тиба выиграла этап Гран-при в Хельсинки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла заключительный этап Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки. Спортсменка получила за два проката от судей 217,22 балла.

Серебряную медаль выиграла американская фигуристка Эмбер Гленн, исполнившая в произвольной программе тройной аксель и показавшая суммарный результат 213,41 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна японка, Рино Мацуике, набравшая 193,21 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Хельсинки. Женщины. Итоговые результаты

1. Монэ Тиба (Япония) — 217,22.

2. Эмбер Гленн (США) — 213,41.

3. Рино Мацуике (Япония) — 193,21.

4. Брэди Тенелл (США) — 190,38.

5. Мадлен Скизас (Канада) — 188,60.

6. Ида Кархунен (Финляндия) — 180,17.