Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Монэ Тиба выиграла этап Гран-при в Хельсинки

Монэ Тиба выиграла этап Гран-при в Хельсинки
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла заключительный этап Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки. Спортсменка получила за два проката от судей 217,22 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.22
2
Эмбер Гленн
США
213.41
3
Рино Мацуикэ
Япония
193.21

Серебряную медаль выиграла американская фигуристка Эмбер Гленн, исполнившая в произвольной программе тройной аксель и показавшая суммарный результат 213,41 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна японка, Рино Мацуике, набравшая 193,21 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Хельсинки. Женщины. Итоговые результаты

1. Монэ Тиба (Япония) — 217,22.
2. Эмбер Гленн (США) — 213,41.
3. Рино Мацуике (Япония) — 193,21.
4. Брэди Тенелл (США) — 190,38.
5. Мадлен Скизас (Канада) — 188,60.
6. Ида Кархунен (Финляндия) — 180,17.

Материалы по теме
Эмбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Финляндии
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android