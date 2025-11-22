Монэ Тиба выиграла этап Гран-при в Хельсинки
Поделиться
Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла заключительный этап Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки. Спортсменка получила за два проката от судей 217,22 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.22
2
Эмбер Гленн
США
213.41
3
Рино Мацуикэ
Япония
193.21
Серебряную медаль выиграла американская фигуристка Эмбер Гленн, исполнившая в произвольной программе тройной аксель и показавшая суммарный результат 213,41 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна японка, Рино Мацуике, набравшая 193,21 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Хельсинки. Женщины. Итоговые результаты
1. Монэ Тиба (Япония) — 217,22.
2. Эмбер Гленн (США) — 213,41.
3. Рино Мацуике (Япония) — 193,21.
4. Брэди Тенелл (США) — 190,38.
5. Мадлен Скизас (Канада) — 188,60.
6. Ида Кархунен (Финляндия) — 180,17.
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
21:51
-
20:22
-
18:59
-
18:45
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
18:03
-
17:52
-
17:43
-
17:22
-
17:12
-
16:43
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:18
-
16:15
-
15:57
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:33
-
14:29
-
14:24
-
14:00
-
13:41
-
13:32
-
13:16