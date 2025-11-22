Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Боролся до конца». Адам Сяо Хим Фа — после серебра на этапе Гран-при в Финляндии

«Боролся до конца». Адам Сяо Хим Фа — после серебра на этапе Гран-при в Финляндии
Аудио-версия:
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, занявший второе место на этапе Гран-при в Хельсинки, прокомментировал свой результат.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
270.45
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
256.98
3
Стивен Гоголев
Канада
253.61

«Я сделал то, что мог сделать. Боролся до конца. Сегодня очень нервничал и чувствовал некую потерянность во время разминки. Но я сражался за каждый элемент. Вообще – есть много позитивных моментов. Многое получилось, и я продолжу работать над собой.

Отобраться в финал [Гран-при] – круто. Мне нужно пройти некоторые соревнования, и финал идеален для этого. Давления перед финалом нет – скорее, больше давления от того, как туда попасть. Это высококлассное соревнование, увлекательное – со всеми моими соперниками.

Теперь – продолжать тренировки и работу с Бенуа [Ришо] и Седриком [Туром]», — приводит слова фигуриста GoldenSkate.

