«Боролся до конца». Адам Сяо Хим Фа — после серебра на этапе Гран-при в Финляндии

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, занявший второе место на этапе Гран-при в Хельсинки, прокомментировал свой результат.
«Я сделал то, что мог сделать. Боролся до конца. Сегодня очень нервничал и чувствовал некую потерянность во время разминки. Но я сражался за каждый элемент. Вообще – есть много позитивных моментов. Многое получилось, и я продолжу работать над собой.
Отобраться в финал [Гран-при] – круто. Мне нужно пройти некоторые соревнования, и финал идеален для этого. Давления перед финалом нет – скорее, больше давления от того, как туда попасть. Это высококлассное соревнование, увлекательное – со всеми моими соперниками.
Теперь – продолжать тренировки и работу с Бенуа [Ришо] и Седриком [Туром]», — приводит слова фигуриста GoldenSkate.
