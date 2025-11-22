Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли этап Гран-при в Хельсинки в танцах на льду

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа Гран-при, который прошёл в столице Финляндии Хельсинки. За два танца спортсмены получили от судей 204,18 балла.

Второе место заняли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, их суммарный балл составил 202,11. Тройку призёров замкнули американские фигуристы Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, набравшие 196,02 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Хельсинки. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 204,18.

2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 202,11.

3. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 196,02.

4. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 192,06.

5. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) — 185,68.

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 184,13.