Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Хороший опыт». Юма Кагияма — о своём выступлении на Гран-при в Хельсинки

«Хороший опыт». Юма Кагияма — о своём выступлении на Гран-при в Хельсинки
Японский фигурист Юма Кагияма, выигравший этап Гран-при в Хельсинки, прокомментировал своё выступление.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
270.45
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
256.98
3
Стивен Гоголев
Канада
253.61

«Что касается ментальной составляющей – выходя на произвольную программу, я не мог переключиться с короткой. Я пытался, но понимал, что не могу этого сделать. Мой отец (отец фигуриста Масакадзу Кагияма является его тренером. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что, наверное, невозможно отключиться и свободно пойти на произвольную, даже учитывая, что я думал о том, что хочу забыть короткую и пойти на произвольную свежим. Он сказал, что эту энергию от разочарования нужно использовать и направить в произвольную, чтобы хорошо выступить.

Во второй части выступления я пытался исполнить четверной тулуп, но потерял ритм и рассыпался. Я думаю, там нет недокрута, в целом я сделал всё возможное.

Мне кажется, этот турнир – хороший опыт. Я знаю, что на соревнованиях присутствует специфическое волнение, поэтому такие моменты и происходят. Также думаю о том, что вещи, которые я не смог сделать вчера, я сделал сегодня, поэтому счастлив. Я не проработал полностью некоторые детали, но, думаю, я получил приемлемый балл за то, что сделал, и техническая оценка тоже на месте. Я рад этому», — приводит слова фигуриста GoldenSkate.

