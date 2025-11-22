Скидки
Фигурное катание

Выигравшая этап Гран-при в Хельсинки Монэ Тиба прокомментировала своё выступление

Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба, выигравшая заключительный этап Гран-при в Хельсинки, поделилась эмоциями от победы.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.22
2
Эмбер Гленн
США
213.41
3
Рино Мацуикэ
Япония
193.21

«Не все прыжки были идеальными. Я получила две «кьюшки», но остальные прыжки были, как мне кажется, высокого качества. Я также смогла поделиться эмоциями, показать хореографию. Счастлива.

Что касается квалификации на финал Гран-при, то я шла на это соревнование с целью сделать всё хорошо. Я, скорее, думала о том, что хотела бы стать лучшей спортсменкой на втором месте, потому что когда я думаю о победе, то добавляю себе давления и реально начинаю переживать о расстановке мест, и потом, как правило, получается так, что я не всё делаю качественно. Хотела лишь фокусироваться на том, к чему готовилась, – и вот что я сделала, поэтому рада.

Перед финалом Гран-при есть куда расти, я это поняла. Поэтому на финале и на национальном чемпионате я хочу словно перезапустить процесс и вновь поработать над своим выступлением», — приводит слова фигуристки GoldenSkate.

