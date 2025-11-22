Выигравшая этап Гран-при в Хельсинки Монэ Тиба прокомментировала своё выступление

Японская фигуристка Монэ Тиба, выигравшая заключительный этап Гран-при в Хельсинки, поделилась эмоциями от победы.
«Не все прыжки были идеальными. Я получила две «кьюшки», но остальные прыжки были, как мне кажется, высокого качества. Я также смогла поделиться эмоциями, показать хореографию. Счастлива.
Что касается квалификации на финал Гран-при, то я шла на это соревнование с целью сделать всё хорошо. Я, скорее, думала о том, что хотела бы стать лучшей спортсменкой на втором месте, потому что когда я думаю о победе, то добавляю себе давления и реально начинаю переживать о расстановке мест, и потом, как правило, получается так, что я не всё делаю качественно. Хотела лишь фокусироваться на том, к чему готовилась, – и вот что я сделала, поэтому рада.
Перед финалом Гран-при есть куда расти, я это поняла. Поэтому на финале и на национальном чемпионате я хочу словно перезапустить процесс и вновь поработать над своим выступлением», — приводит слова фигуристки GoldenSkate.
- 23 ноября 2025
-
00:25
-
00:17
- 22 ноября 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:35
-
23:09
-
22:14
-
21:51
-
20:22
-
18:59
-
18:45
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
18:03
-
17:52
-
17:43
-
17:22
-
17:12
-
16:43
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:18
-
16:15
-
15:57
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:34