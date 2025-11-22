Рудковская — о матери Костылевой: от её потока негатива страдают все. Я своего не сказала!

Российский продюсер Яна Рудковская поддержала своего супруга, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после того, как он публично обратился к матери своей ученицы Елены Костылевой.

«Полностью поддерживаю этот деликатно написанный пост. От её потока негатива страдают все — и дети, и тренеры, и наблюдатели. Вечно «недовольной маме», у которой в каждой школе есть теории заговора (старосты, йогурты и блатные семейства), важно помнить, что даже олимпийское терпение может лопнуть.

Ну и я ещё пока своего слова не сказала! Пока… Не будите лихо, пока оно тихо! Из искры возгорится пламя! Очень не хочется выносить весь сор из избы, только поэтому два года терпим — из-за сильной, доброй и талантливой девочки! Очень не хочется!» — написала Рудковская в соцсетях.