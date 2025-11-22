Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская — о матери Костылевой: от её потока негатива страдают все. Я своего не сказала!

Рудковская — о матери Костылевой: от её потока негатива страдают все. Я своего не сказала!
Аудио-версия:
Комментарии

Российский продюсер Яна Рудковская поддержала своего супруга, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после того, как он публично обратился к матери своей ученицы Елены Костылевой.

«Полностью поддерживаю этот деликатно написанный пост. От её потока негатива страдают все — и дети, и тренеры, и наблюдатели. Вечно «недовольной маме», у которой в каждой школе есть теории заговора (старосты, йогурты и блатные семейства), важно помнить, что даже олимпийское терпение может лопнуть.

Ну и я ещё пока своего слова не сказала! Пока… Не будите лихо, пока оно тихо! Из искры возгорится пламя! Очень не хочется выносить весь сор из избы, только поэтому два года терпим — из-за сильной, доброй и талантливой девочки! Очень не хочется!» — написала Рудковская в соцсетях.

Материалы по теме
Евгений Плющенко впервые публично обратился к маме своей ученицы Елены Костылевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android