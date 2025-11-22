«Шедеврально». Тарасова — о прокате короткой программы Петра Гуменника на Гран-при в Омске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при в Омске.

По итогам короткой программы Гуменник стал лидером соревнований в мужском одиночном катании, набрав 105,06 балла. Он также выиграл в сентябре 2025 года отборочный турнир в Пекине, который позволяет ему участвовать в Олимпийских играх в Италии.

«Гуменник шедеврально откатал свою программу. Не буду говорить про Олимпийские игры, но с таким прокатом можно рассчитывать на самые высокие оценки у любых судей, в том числе международных. Удастся ли кому-то навязать ему конкуренцию в произвольной программе? Гадать не будем, завтра и посмотрим. Все будут стараться катать свои лучшие программы. В короткой все сделали по ошибке, тот же [Владислав] Дикиджи. А ошибка, как известно, стоит десяти баллов. Вот и посмотрим, закономерно они ошибались или же это было случайностью», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».