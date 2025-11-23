Фурнье Бодри и Сизерон прокомментировали свою победу на Гран-при в Хельсинки

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду и выигравшие этап Гран-при в Хельсинки, прокомментировали свою победу и поделились планами на ближайшее будущее.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Гийом. Это наш первый старт за пределами Франции. Мы считаем большой удачей разделять эти моменты вместе. Очень довольны своими прокатами в эти выходные. Много поработали над обеими программами, было здорово сегодня поделиться этим с публикой.

Лоранс (о том, когда их партнёрство «щёлкнуло»). Думаю, с того самого момента, когда мы начали вместе кататься, у нас было огромное уважение друг к другу, мы оба любим своё дело. Это было наслаждением с самого начала.

Мы только что отобрались на финал Гран-при благодаря занятому сегодня месту. В предвкушении того, чтобы поехать туда, есть некая миссия выиграть его. Затем мы поедем на чемпионат Франции, потом немного отдохнём с родными на Рождество. После – чемпионат Европы, надеемся его выиграть.

Также фигуристы прокомментировали недавнее получение Фурнье Бодри французского гражданства.

Лоранс. Это было потрясающе. Только полторы недели назад я узнала, что наконец-то получила гражданство. Это благословение, потому что для меня является честью иметь возможность представлять Францию на Олимпиаде.

Гийом. Она становится всё более француженкой по мере того, как мы общаемся (смеётся), — приводит слова фигуристов Golden Skate.