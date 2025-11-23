Скидки
Жулин заявил, что в скором времени потеряет американский паспорт

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что, скорее всего, лишится американского паспорта. Он жил в США с 1992 по 2006 год.

«Скорее всего, в ближайшее время я потеряю свой американский паспорт. Я не могу доказать, что пять лет прожил в США. Мой старый паспорт аннулировали, а там были все пересечения границ. Предоставить какие-то данные о месте проживания я тоже не могу. Предлагаю им свой номер социального страхования, а мне отвечают, что им это неинтересно.

Доказательств у меня не хватило, так что паспорт, видимо, потеряю. Не слишком жалею об этом, потому что в США не был с 2006 года. Американский паспорт был полезен только благодаря свободе путешествий по миру, а так мне вообще он не упал.

Если бы с нашим паспортом можно было ездить без виз, я бы никогда американский не получил. А вообще за последние пять лет я, кроме Турции, никуда не выезжал, так что сильно переживать не буду», — приводит слова Жулина Sport24.

