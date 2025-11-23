Нордебек получил порез руки перед прокатом произвольной программы на Гран-при в Финляндии

Фигурист из Швеции Андреас Нордебек исполнял произвольную программу на этапе Гран-при в Хельсинки с забинтованной рукой. Спортсмен порезался во время раскатки перед своим выступлением, перед выходом на лёд ему срочно была оказана медицинская помощь.
Фото: Кадр из трансляции Okko
Несмотря на травму, фигурист не снялся с соревнований и не допустил в прокате ни одного падения. По итогам турнира он занял девятое место.
Проблема порезов в фигурном катании не является редкостью. Неделей ранее российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду, повредила руку на тренировке. Порез дал осложнения, спортсменка была госпитализирована и перенесла операцию, пропустив с партнёром этап Гран-при в Москве. С похожей травмой столкнулась другая фигуристка из российских танцев на льду — Василиса Григорьева, которой из-за полученного пореза также была проведена операция.
- 23 ноября 2025
-
11:36
-
10:57
-
10:23
-
00:25
-
00:17
- 22 ноября 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:35
-
23:09
-
22:14
-
21:51
-
20:22
-
18:59
-
18:45
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
18:03
-
17:52
-
17:43
-
17:22
-
17:12
-
16:43
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:18
-
16:15
-
15:57
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:44