Нордебек получил порез руки перед прокатом произвольной программы на Гран-при в Финляндии

Фигурист из Швеции Андреас Нордебек исполнял произвольную программу на этапе Гран-при в Хельсинки с забинтованной рукой. Спортсмен порезался во время раскатки перед своим выступлением, перед выходом на лёд ему срочно была оказана медицинская помощь.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Несмотря на травму, фигурист не снялся с соревнований и не допустил в прокате ни одного падения. По итогам турнира он занял девятое место.

Проблема порезов в фигурном катании не является редкостью. Неделей ранее российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду, повредила руку на тренировке. Порез дал осложнения, спортсменка была госпитализирована и перенесла операцию, пропустив с партнёром этап Гран-при в Москве. С похожей травмой столкнулась другая фигуристка из российских танцев на льду — Василиса Григорьева, которой из-за полученного пореза также была проведена операция.