Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Нордебек получил порез руки перед прокатом произвольной программы на Гран-при в Финляндии

Нордебек получил порез руки перед прокатом произвольной программы на Гран-при в Финляндии
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист из Швеции Андреас Нордебек исполнял произвольную программу на этапе Гран-при в Хельсинки с забинтованной рукой. Спортсмен порезался во время раскатки перед своим выступлением, перед выходом на лёд ему срочно была оказана медицинская помощь.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Несмотря на травму, фигурист не снялся с соревнований и не допустил в прокате ни одного падения. По итогам турнира он занял девятое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
270.45
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
256.98
3
Стивен Гоголев
Канада
253.61

Проблема порезов в фигурном катании не является редкостью. Неделей ранее российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду, повредила руку на тренировке. Порез дал осложнения, спортсменка была госпитализирована и перенесла операцию, пропустив с партнёром этап Гран-при в Москве. С похожей травмой столкнулась другая фигуристка из российских танцев на льду — Василиса Григорьева, которой из-за полученного пореза также была проведена операция.

Материалы по теме
«Поднялась температура и вздулись пальцы». Леонтьева — о причинах снятия с ГП в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android