Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске на 23 ноября

Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске на 23 ноября
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в Омске завершается пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном катании среди мужчин, женщин, в парном — среди спортивных пар, а также в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня этапа Гран-при в Омске.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при, Омск. Расписание соревнований 23 ноября (время — московское)

  • 10:00. Танцы на льду. Произвольный танец.
  • 11:45. Одиночное катание. Женщины. Произвольная программа.
  • 14:00. Одиночное катание. Мужчины. Произвольная программа.
  • 15:55. Спортивные пары. Произвольная программа.
