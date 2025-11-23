Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, в Омске завершается пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном катании среди мужчин, женщин, в парном — среди спортивных пар, а также в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня этапа Гран-при в Омске.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при, Омск. Расписание соревнований 23 ноября (время — московское)