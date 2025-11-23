Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Миронова/Устенко выиграли этап Гран-при России в Омске в танцах на льду

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, стали победителями заключительного этапа Гран-при России, который проходит в Омске. За два танца спортсмены получили от судей 193,22 балла.

Серебряные медали выиграли Елизавета Шичина и Павел Дрозд, показавшие суммарный результат 188,05. Тройку призёров замкнули Анна Щербакова и Егор Гончаров, они набрали 186,96.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России, Омск. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 193,22 балла.

2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 188,05.

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 186,96.

4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 178,43.

5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 171,04.

6. Алиса Абдуллина/Егор Петров — 158,57.