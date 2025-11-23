Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Выступила на пятёрку». Тарасова — о прокате короткой программы Алины Горбачёвой

«Выступила на пятёрку». Тарасова — о прокате короткой программы Алины Горбачёвой
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Горбачёвой в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Омске.
Горбачёва лидирует после первого дня соревнований, набрав 73,08 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18

«Все девочки сегодня катались замечательно! Горбачёва выступила на пятёрку, здорово исполнила программу и смогла выиграть короткую программу. Алина — фигуристка очень высокого уровня. По сравнению с прошлым годом в её катании большие изменения в лучшую сторону», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

Алина Горбачёва — бронзовый призёр чемпионата России и серебряный призёр финала Гран-при России (2025). В произвольной программе этапа Гран-при в Омске планирует исполнить четверной сальхов.

Материалы по теме
Горбачёва борется за четверной, а Петросян ворвётся на этап в Омске вне конкурса. LIVE
Live
Горбачёва борется за четверной, а Петросян ворвётся на этап в Омске вне конкурса. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android