Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Выступила на пятёрку». Тарасова — о прокате короткой программы Алины Горбачёвой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Горбачёвой в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Омске.

Горбачёва лидирует после первого дня соревнований, набрав 73,08 балла.

«Все девочки сегодня катались замечательно! Горбачёва выступила на пятёрку, здорово исполнила программу и смогла выиграть короткую программу. Алина — фигуристка очень высокого уровня. По сравнению с прошлым годом в её катании большие изменения в лучшую сторону», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

Алина Горбачёва — бронзовый призёр чемпионата России и серебряный призёр финала Гран-при России (2025). В произвольной программе этапа Гран-при в Омске планирует исполнить четверной сальхов.