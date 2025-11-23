«Выступила на пятёрку». Тарасова — о прокате короткой программы Алины Горбачёвой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Горбачёвой в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Омске.
Горбачёва лидирует после первого дня соревнований, набрав 73,08 балла.
«Все девочки сегодня катались замечательно! Горбачёва выступила на пятёрку, здорово исполнила программу и смогла выиграть короткую программу. Алина — фигуристка очень высокого уровня. По сравнению с прошлым годом в её катании большие изменения в лучшую сторону», — приводит слова Тарасовой Metaratings.
Алина Горбачёва — бронзовый призёр чемпионата России и серебряный призёр финала Гран-при России (2025). В произвольной программе этапа Гран-при в Омске планирует исполнить четверной сальхов.
