Щербакова и Гончаров рассказали, как работали над ошибками после этапа в Красноярске

Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду и ставшие бронзовыми призёрами этапа Гран-при России в Омске, рассказали, как прорабатывали ошибки, которые совершили на этапе Гран-при в Красноярске.

Щербакова: Перед произвольным танцем очень сильно переживала. Давно не испытывала такое волнение перед стартом. Главная задача — проехать всё чисто — выполнена. А добавлять эмоции, усиливать образы — над этим будем работать к чемпионату России.

Гончаров: Но в целом мы довольны. Прокатали чисто. Очередная удача после небольшого сбоя в Красноярске. В нашей подготовке тоже не всё было гладко. Мы довольны и рады. У нас не было ошибок в этой программе с вращениями. Была досадная ошибка, мы её, конечно же, разобрали, что пошло не так. И на каждой тренировке мы были просто внимательны над этим элементом.

Щербакова: Сегодня тоже, когда проехали вращение, — лично я выдохнула, успокоилась.

Гончаров: Но лично я выдохнул, когда мы на разминке его сорвали. Думаю: ну всё, раз сейчас сорвали, то в прокате всё будет хорошо.

Щербакова: Лимит косяков исчерпан.

Гончаров: Возможно, подсознательно что-то было. Что случился сбой, — передаёт слова Щербаковой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.