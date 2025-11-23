Миронова и Устенко ответили, ощущают ли себя флагманами танцев на льду из Петербурга

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, высказались о своём прогрессе.

Миронова: Ощущаем ли себя флагманами питерских танцев на льду, как объявили на арене? Мы ощущаем себя Катей и Женей.

Устенко: Спасибо тому, кто это сказал, и, скорее всего, тому, кто это написал.

Миронова: Мы надеемся, что после нас в Петербурге будут танцы ещё лучше.

Устенко: И во время нас будут пары, которые будут с нами соревноваться, как Алиса Абдуллина с Егором Петровым, которые сегодня выступали и вроде даже удачно, просто я их пропустил, был в себе. Уже мы не одни.

Миронова: В целом очень приятно осознавать, что мы двигаем танцы на льду, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.