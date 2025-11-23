Скидки
Матч-центр:
Фигурное катание

«Смущала дырка в борту». Фигуристы Миронова и Устенко — о победе на Гран-при в Омске

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду и выигравшие этап Гран-при России в Омске, прокомментировали свою победу.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Устенко: Насколько важны медали? Круто!

Миронова: Жаль, что они не шоколадные (улыбается).

Устенко: Я тебе куплю шоколадные.

Миронова: Очень приятно, пока что я не осознаю, потому что для нас это первое золото на Гран-при, я не помню, когда мы ещё занимали первое место.

Устенко: Ну только на финале, это было очень давно.

Миронова: Поэтому, честно, я пока не буду ощущать медаль на шее, не пойму.

Устенко: Ну это такое состояние классное и при этом непонятное, странное. Я вот тут стою, вы задаёте вопросы, я отвечаю, а часть меня всё ещё на льду стоит и думает: «Как круто я прокатался!»

Миронова: Насколько сегодня понравился прокат? Круто!

Устенко: Скажу за себя, ехалось хорошо, единственное — меня смущала дырка в борту, откуда машина выезжает, потому что я на тренировке чуть не вылетел туда, через три минуты после начала. Я чуть-чуть подумал о ней во время разминки, что главное — не вылететь.

Страшновато не было, ещё плюс арена уже, а так в целом хорошо. Единственное — мне было долго ждать выхода на лёд, полчаса прошло после разминки, я уже успел попрыгать в раздевалке, конечно, снять, музыку послушать, потанцевать, своими делами заняться, а только вторая пара прокатала, я думал: «Ну что же это такое?»

Миронова: Парам, которые идут лидерами после ритма, моё уважение.

Устенко: Теперь мы прочувствовали это на своей шкуре, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

