Акатьева предложила Глейхенгаузу и Дудакову бежать к борту, где у неё получались прыжки

Чемпионка России Софья Акатьева предложила своим тренерам Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову перемещаться вокруг катка ради её успешных прыжков после произвольной программы на этапе Гран-при в Омске. В прокате фигуристка каталась без грубых ошибок — лишь на минус исполнила тройной лутц.
«Получилось, ты рядом с нами прыгала, а от нас отъезжала – не прыгала», – встретил Глейхенгауз фигуристку после выступления.
«Перебегайте, перебегайте», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.
«Надо было перебежать, да», – добавил Дудаков.
Акатьева была заявлена на этапы Гран-при России в Красноярске и Москве, однако впоследствии снималась с турниров, её заменяли другие фигуристки. Софья является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022).