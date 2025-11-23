Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Акатьева предложила Глейхенгаузу и Дудакову бежать к борту, где у неё получались прыжки

Акатьева предложила Глейхенгаузу и Дудакову бежать к борту, где у неё получались прыжки
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России Софья Акатьева предложила своим тренерам Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову перемещаться вокруг катка ради её успешных прыжков после произвольной программы на этапе Гран-при в Омске. В прокате фигуристка каталась без грубых ошибок — лишь на минус исполнила тройной лутц.

«Получилось, ты рядом с нами прыгала, а от нас отъезжала – не прыгала», – встретил Глейхенгауз фигуристку после выступления.

«Перебегайте, перебегайте», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.

«Надо было перебежать, да», – добавил Дудаков.

Акатьева была заявлена на этапы Гран-при России в Красноярске и Москве, однако впоследствии снималась с турниров, её заменяли другие фигуристки. Софья является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022).

Материалы по теме
Горбачёва борется за четверной, а Петросян ворвётся на этап в Омске вне конкурса. LIVE
Live
Горбачёва борется за четверной, а Петросян ворвётся на этап в Омске вне конкурса. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android