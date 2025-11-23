Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко: как будем отмечать победу на Гран-при? Самолётом в пять утра

Миронова и Устенко: как будем отмечать победу на Гран-при? Самолётом в пять утра
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выигравшие этап Гран-при России в Омске, рассказали о своих эмоциях от победы и поделились, как отметят победу.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Устенко: Как будем отмечать победу? Самолётом в пять утра из прекрасного города Омска.

Миронова: Добавлял ли статус лидеров мандража? Для меня главным было просто быть в теле, я думала только о шагах и больше ни о чём. Никаких высоких мыслей и стресса именно после ритм-танца у меня не было, я понимала, что нужно было просто удержать личные границы.

Устенко: Я кривить душой не буду, было приятно после ритма быть фаворитами, но мандража в коленках не было. Я лёг в номере вчера и подумал: «Ой, произвольная завтра». Потом я ещё понял, что мне надо последним на лёд выходить, вот это ожидание заставило чуть-чуть загрустить. Потом подумал: «Ну и ладно, сейчас съем греческий йогурт и будет всё супер».

Миронова: В целом я считаю и надеюсь, что это начало более высокого уровня, мы должны ещё прочувствовать, каково быть фаворитами. Потому что этот сезон такой вступительный, эти слова ещё не установились в голове, из-за этого может быть и нет ощущения.

Устенко: На чемпионате России будет весело.

Миронова: Надеюсь, будет весело, а не грустно, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Миронова и Устенко ответили, ощущают ли себя флагманами танцев на льду из Петербурга
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android