Миронова и Устенко: как будем отмечать победу на Гран-при? Самолётом в пять утра

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выигравшие этап Гран-при России в Омске, рассказали о своих эмоциях от победы и поделились, как отметят победу.

Устенко: Как будем отмечать победу? Самолётом в пять утра из прекрасного города Омска.

Миронова: Добавлял ли статус лидеров мандража? Для меня главным было просто быть в теле, я думала только о шагах и больше ни о чём. Никаких высоких мыслей и стресса именно после ритм-танца у меня не было, я понимала, что нужно было просто удержать личные границы.

Устенко: Я кривить душой не буду, было приятно после ритма быть фаворитами, но мандража в коленках не было. Я лёг в номере вчера и подумал: «Ой, произвольная завтра». Потом я ещё понял, что мне надо последним на лёд выходить, вот это ожидание заставило чуть-чуть загрустить. Потом подумал: «Ну и ладно, сейчас съем греческий йогурт и будет всё супер».

Миронова: В целом я считаю и надеюсь, что это начало более высокого уровня, мы должны ещё прочувствовать, каково быть фаворитами. Потому что этот сезон такой вступительный, эти слова ещё не установились в голове, из-за этого может быть и нет ощущения.

Устенко: На чемпионате России будет весело.

Миронова: Надеюсь, будет весело, а не грустно, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.