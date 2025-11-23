Фигуристка Щербакова рассказала, как совместить сессию и подготовку к чемпионату России

Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду и ставшие бронзовыми призёрами этапа Гран-при в Омске, рассказали, как будут готовиться к предстоящему чемпионату России.

Щербакова: Обязательные танцы? Точно важны. И они как минимум учат кататься.

Гончаров: Это школа, её надо проходить, это важно. Когда их отменили, сначала было разнообразие, а сейчас будто мы разучились, и нет объективности. Поэтому, может, стоит что‑то придумать, сейчас олимпийский цикл закончится.

Щербакова: Точно будут изменения, и мы их ждём.

Гончаров: Как будем готовиться к чемпионату России? Усердно.

Щербакова: Тщательно, усердно. Держать перед собой цель, что там хочется хорошо показать себя. Будем усиливать и физическую форму. Хочется спокойно подойти к чемпионату России. Последнее время какие-то неспокойные подготовки получаются. Хочется словить дзен.

Гончаров: И моральную составляющую будем готовить.

Также Щербакова поделилась, как можно совместить сдачу сессии и выступления на соревнованиях.

Щербакова: Вчера сдала экзамен, да. Но у меня ещё целая неделя сессии. И потом всё заканчивается. И я до апреля свободна. Как совместить сессию и подготовку к чемпионату России? Уговаривать преподавателя подождать. Видимо, он запомнил мою фамилию и написал: а ты выступала в Саранске на первенстве России? Отвечаю, что да. А он говорит, что на трибунах сидел и меня запомнил. Такое вот совпадение, — передаёт слова Щербаковой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.