Фигурное катание

Миронова и Устенко ответили, считают ли победу на этапе Гран-при в Омске главной в карьере

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, оценили свою победу на этапе Гран-при России в Омске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Миронова: Считаем ли мы это главной медалью нашей карьеры? По моему мнению, я успех на соревнованиях считаю вторичным, первичное для меня — успех внутри себя, что я могу делать больше, повышать свои способности, чистоту элементов, количество хороших удачных попыток, для меня осознание этого — успех, а результаты на соревнованиях — это вторичное.

Устенко: Здесь я согласен, всё равно основная работа делается на тренировках, на сборах, в межсезонье, а на стартах, как правило, мы показываем результат, который наработали.

Миронова: Не стану отрицать, что очень приятно будет скоро потрогать то, на что мы наработали, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

