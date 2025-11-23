Миронова и Устенко ответили, считают ли победу на этапе Гран-при в Омске главной в карьере

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, оценили свою победу на этапе Гран-при России в Омске.

Миронова: Считаем ли мы это главной медалью нашей карьеры? По моему мнению, я успех на соревнованиях считаю вторичным, первичное для меня — успех внутри себя, что я могу делать больше, повышать свои способности, чистоту элементов, количество хороших удачных попыток, для меня осознание этого — успех, а результаты на соревнованиях — это вторичное.

Устенко: Здесь я согласен, всё равно основная работа делается на тренировках, на сборах, в межсезонье, а на стартах, как правило, мы показываем результат, который наработали.

Миронова: Не стану отрицать, что очень приятно будет скоро потрогать то, на что мы наработали, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.