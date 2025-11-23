Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дарья Садкова выиграла этап Гран-при в Омске в одиночном катании

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, стала победительницей пятого, заключительного этапа Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных прыжка и получила от судей за два проката 224,39 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, чей результат за два проката составил 221,64 балла. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва, набравшая 215,60 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при, Омск. Женщины. Итоговые результаты

1. Дарья Садкова – 224,39 балла.

2. Алиса Двоеглазова – 221,64.

3. Алина Горбачёва – 215,60.

4. Софья Муравьёва – 203,89.

5. Камилла Нелюбова – 195,71.

6. Анна Ляшенко – 194,75.

Отметим, что для Садковой это первая победа на взрослом этапе Гран-при России.