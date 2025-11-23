Скидки
Фигурное катание

Дарья Садкова выиграла этап Гран-при в Омске в одиночном катании

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, стала победительницей пятого, заключительного этапа Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных прыжка и получила от судей за два проката 224,39 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, чей результат за два проката составил 221,64 балла. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва, набравшая 215,60 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при, Омск. Женщины. Итоговые результаты

1. Дарья Садкова – 224,39 балла.
2. Алиса Двоеглазова – 221,64.
3. Алина Горбачёва – 215,60.
4. Софья Муравьёва – 203,89.
5. Камилла Нелюбова – 195,71.
6. Анна Ляшенко – 194,75.

Отметим, что для Садковой это первая победа на взрослом этапе Гран-при России.

