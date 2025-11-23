Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян вне соревнований на ГП в Омске впервые в сезоне приземлила квады

Петросян вне соревнований на ГП в Омске впервые в сезоне приземлила квады
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян успешно исполнила два четверных тулупа во время внеконкурсного выступления на этапе Гран-при в Омске с произвольной программой. Это стало первым в сезоне удачным исполнением Петросян четверных прыжков. От судей за произвольную программу она получила 143,60 балла.

Далее в программе спортсменка допустила некоторые ошибки на тройных прыжках. Всего в прокате Петросян исполнила четверной тулуп — двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер (на минус), тройной лутц (с падением), тройной флип — тройной тулуп, тройной флип, тройной флип — двойной аксель — двойной аксель.

Ранее, в сентябре 2025 года фигуристка выиграла в Пекине квалификационный турнир, позволяющий ей участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник падают, но им можно всё. Наши олимпийцы пробуют сложнейший контент
Петросян и Гуменник падают, но им можно всё. Наши олимпийцы пробуют сложнейший контент
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android