Петросян вне соревнований на ГП в Омске впервые в сезоне приземлила квады

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян успешно исполнила два четверных тулупа во время внеконкурсного выступления на этапе Гран-при в Омске с произвольной программой. Это стало первым в сезоне удачным исполнением Петросян четверных прыжков. От судей за произвольную программу она получила 143,60 балла.

Далее в программе спортсменка допустила некоторые ошибки на тройных прыжках. Всего в прокате Петросян исполнила четверной тулуп — двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер (на минус), тройной лутц (с падением), тройной флип — тройной тулуп, тройной флип, тройной флип — двойной аксель — двойной аксель.

Ранее, в сентябре 2025 года фигуристка выиграла в Пекине квалификационный турнир, позволяющий ей участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.