«Гештальт закрыли». Глейхенгауз — о четверных прыжках Петросян на Гран-при в Омске

«Гештальт закрыли». Глейхенгауз — о четверных прыжках Петросян на Гран-при в Омске
Российский хореограф и тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, под чьим руководством тренируется двукратная чемпионка России Аделия Петросян, прокомментировал внеконкурсное выступление своей подопечной на этапе Гран-при в Омске, где фигуристка успешно исполнила два четверных тулупа, а затем допустила ошибки на тройных прыжках.

«Гештальт закрыли, но поняли, что и дальше надо делать элементы. Я имею в виду, что ты растратила себя на эти два тулупа, а потом посмотри, как умерла», – сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Ранее, в сентябре 2025 года фигуристка выиграла в Пекине квалификационный турнир, позволяющий ей участвовать в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.

