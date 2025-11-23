Скидки
Ученица Тутберидзе Двоеглазова отметила прокат Петросян в Омске

Ученица Тутберидзе Двоеглазова отметила прокат Петросян в Омске
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала прокат Аделии Петросян на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Омске.

«Удалось посмотреть выступление Аделии Петросян? Первый прыжок посмотрела, слышала баллы», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Аделия Петросян успешно исполнила два четверных тулупа во время внеконкурсного выступления на этапе Гран-при в Омске с произвольной программой. Это стало первым в сезоне удачным исполнением Петросян четверных прыжков. Двоеглазова набрала за произвольную программу в Омске 150,75 балла, Петросян — 143,60.

