Алиса Двоеглазова — о КП в Омске: немножко удивилась оценкам, но судьям виднее

Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, занявшая второе место на этапе Гран-при в Омске, рассказала о своей реакции на полученные за короткую программу оценки. Двоеглазова за прокат короткой программы получила 70,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Мысль о четверном лутце меня грела весь прокат, даже в моменте я не так сильно расстроилась из-за неудачи на тулупе. Потом уже по нарастающей осознавала, становилось грустно. Но во время проката меня это осознание подстёгивало.

Посмотрела на свои ошибки, подумала, как правильнее работать над короткой программой, больше уделять ей времени. Немножко, конечно, удивилась оценкам, но судьям виднее. Тем более здесь у нас более конкурентный состав. И от этого тоже зависят оценки. Здесь был более серьёзный этап по составу у девочек, призёры чемпионата России, и Даша, и Алина Горбачёва.

Ранее с Алиной не сталкивалась на соревнованиях, было интересно, нервишки пощекотала после проката произвольной, не знала, какой я буду. Вообще желала просто попасть на пьедестал, занять второе-третье место, если не первое», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Фигурное катание
