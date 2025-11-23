Скидки
Алина Горбачёва рассказала, кто и когда подарил ей браслет с олимпийскими кольцами

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, кто подарил ей браслет с олимпийскими кольцами.

«Браслет с олимпийскими кольцами? Этот браслет — не сувенир, его мне подарила Софья Анатольевна (Федченко, тренер Горбачёвой. – Прим. «Чемпионата») на 16-летие. У неё есть цепь с олимпийскими кольцами, она мне давно нравилась, я мечтала о таких кольцах, и вот Софья Анатольевна сделала такой подарок, спасибо ей большое, он очень памятный, я его не снимаю», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

