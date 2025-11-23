Ученица Тутберидзе Двоеглазова порадовалась победе другой фигуристки её группы Садковой

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, выигравшая серебряную медаль на этапе Гран-при в Омске, рассказала, что рада победе фигуристки из её группы Дарьи Садковой.

«Не обидно, что проиграла Даше Садковой? Я рада за Дашу, знаю, какой путь она проходила, нам всем было нелегко. Но тут каждые соревнования – это борьба с собой, лично для меня. Я просто должна выполнять работу и всё, а дальше уже как будет.

Особо по-другому как-то не настраивалась, чувствовала, что сегодня было особенно хорошее настроение перед прокатом, не знаю даже, с чем оно было связано. Немножко убрала заход перед четверным лутцем, посоветовались с тренером, сократили заход, чтобы не ехать сильно в борт. До этого на тренировке приняла решение идти с двумя четверными, я слишком часто делала так, что не получалось прицепить каскад к первому, потом шла и делала второй. Но сейчас не было сил, и я знала, что, если я не уверена, лучше не идти, иначе можно потерять слишком много баллов. Остаться без каскада и с одним четверным – если идти, то знать, что ты точно делаешь.

Наверное, и по самой программе, и по прыжкам, если даже не брать четверные, это было хорошее выступление и в короткой, и в произвольной программах. Я чувствую, что более раскрепощённо катаюсь. Мне не привыкать. Надо уметь собирать всё — и то, и другое, подумаем, будем просто продолжать работать. В нужный момент всё обязательно получится», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.