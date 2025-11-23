Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Двоеглазова порадовалась победе другой фигуристки её группы Садковой

Ученица Тутберидзе Двоеглазова порадовалась победе другой фигуристки её группы Садковой
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, выигравшая серебряную медаль на этапе Гран-при в Омске, рассказала, что рада победе фигуристки из её группы Дарьи Садковой.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Не обидно, что проиграла Даше Садковой? Я рада за Дашу, знаю, какой путь она проходила, нам всем было нелегко. Но тут каждые соревнования – это борьба с собой, лично для меня. Я просто должна выполнять работу и всё, а дальше уже как будет.

Особо по-другому как-то не настраивалась, чувствовала, что сегодня было особенно хорошее настроение перед прокатом, не знаю даже, с чем оно было связано. Немножко убрала заход перед четверным лутцем, посоветовались с тренером, сократили заход, чтобы не ехать сильно в борт. До этого на тренировке приняла решение идти с двумя четверными, я слишком часто делала так, что не получалось прицепить каскад к первому, потом шла и делала второй. Но сейчас не было сил, и я знала, что, если я не уверена, лучше не идти, иначе можно потерять слишком много баллов. Остаться без каскада и с одним четверным – если идти, то знать, что ты точно делаешь.

Наверное, и по самой программе, и по прыжкам, если даже не брать четверные, это было хорошее выступление и в короткой, и в произвольной программах. Я чувствую, что более раскрепощённо катаюсь. Мне не привыкать. Надо уметь собирать всё — и то, и другое, подумаем, будем просто продолжать работать. В нужный момент всё обязательно получится», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

