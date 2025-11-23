Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутбериде Садкова эмоционально отреагировала на победу на этапе Гран-при в Омске

Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, оценила победу в пятом, заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных прыжка и получила от судей за два проката 224,39 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Настрой у любого спортсмена, какой бы ни был прокат, говорить, что можно лучше и лучше. Но сейчас хочется себя похвалить за то, что впервые за долгое время у меня золотая медаль, такая важная для меня. И я надеюсь, что после этой победы у меня появится ещё больше уверенности. Теперь хочу отдохнуть, я устала, не осталось почти никаких сил, эмоций. Сейчас будут выступать мужчины, хочется посмотреть, поболеть за ребят, ещё на них эмоции нужны, а у меня их не осталось. За каждого буду болеть. Отдохну и сегодня, и завтра.

Была уверенность, когда вышла на арену, на чемпионате России в Омске было побольше людей, но на шестиминутной разминке окатила взглядом все трибуны и невольно начала улыбаться. Люблю, когда много зрителей, значит, много людей любит фигурное катание так же, как его любим мы. От этого не могу не улыбаться. Даже во время проката ехала и думала, помоги, любимый Омск, прыгнуть два последних прыжка!

Никаких сил в конце не осталось уже. Когда делала прыжки во второй половине, делала спираль, перед тройным лутцем у меня вся нога уже отсохла, но, думаю, надо как-то дожать. Сделала два четверных – нельзя себя отпускать», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

