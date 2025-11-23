Скидки
Фигуристка Горбачёва рассказала, как тренеры отреагировали на её прокат с ошибками в Омске

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, как её тренерский штаб отреагировал на прокат произвольной программы с ошибками на пятом этапе Гран-при России в Омске. Спортсменка чисто прыгнула четверной сальхов, но упала после каскада тройной сальхов – двойной тулуп, а на каскаде тройной лутц – двойной тулуп коснулась льда рукой.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Думаю, что немного не хватило концентрации, всё-таки на четверной очень много её уходит. Дальше начала переживать, хотя на четверной заходила спокойно. Будем работать на тренировках, чтобы кататься спокойно и дальше, потому что тройные прыжки — это то, что я делаю давно, нужно прыгать все, особенно двойные. К сожалению, бывают и такие ошибки, на них мы учимся и работаем дальше.

Тренеры поддержали, видели, что я расстроилась, очень переживала после проката, поддерживали меня, подбадривали, сказали, что выиграю там, где надо», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

