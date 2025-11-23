Алина Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует готовить к чемпионату России

Российская фигуристка Алина Горбачёва, занявшая третье место на этапе Гран-при в Омске, рассказала, сколько четверных прыжков готовит к чемпионату России, который пройдёт в середине декабря в Санкт-Петербурге.

«В планах есть добавлять второй четверной, будем обсуждать с тренерами, накатывать контент. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, восстановлюсь и буду дальше тренироваться, набирать форму, чтобы выступить ещё лучше на чемпионате России», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при в Омске спортсменка исполнила четверной сальхов.