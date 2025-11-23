Скидки
Алина Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует готовить к чемпионату России

Алина Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует готовить к чемпионату России
Российская фигуристка Алина Горбачёва, занявшая третье место на этапе Гран-при в Омске, рассказала, сколько четверных прыжков готовит к чемпионату России, который пройдёт в середине декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«В планах есть добавлять второй четверной, будем обсуждать с тренерами, накатывать контент. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, восстановлюсь и буду дальше тренироваться, набирать форму, чтобы выступить ещё лучше на чемпионате России», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при в Омске спортсменка исполнила четверной сальхов.

Фигуристка Горбачёва рассказала, как тренеры отреагировали на её прокат с ошибками в Омске
