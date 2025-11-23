Дарья Садкова рассказала, что Алина Загитова заплакала после её победного проката в Омске

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, что Алина Загитова заплакала после её победы на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных прыжка и получила от судей за два проката 224,39 балла.

«Я поговорила с Алиной Загитовой после произвольной программы, потому что она мне сказала, что слёзы были. Я не ожидала, и когда она мне это сказала, у меня у самой уже слёзы потекли, хотя никаких сил на слёзы не осталось», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.