Дарья Садкова рассказала, что Алина Загитова заплакала после её победного проката в Омске
Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Дарья Садкова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, что Алина Загитова заплакала после её победы на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Омске. В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных прыжка и получила от судей за два проката 224,39 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60
«Я поговорила с Алиной Загитовой после произвольной программы, потому что она мне сказала, что слёзы были. Я не ожидала, и когда она мне это сказала, у меня у самой уже слёзы потекли, хотя никаких сил на слёзы не осталось», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
