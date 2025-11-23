Скидки
Фигурное катание

Горбачёва поблагодарила Навку за помощь с тренировками на её арене перед Гран-при в Омске

Горбачёва поблагодарила Навку за помощь с тренировками на её арене перед Гран-при в Омске
Российская фигуристка Алина Горбачёва поблагодарила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за помощь с тренировками на арене в её спортивной школе перед Гран-при в Омске. Горбачёва временно тренировалась на «Навка Арене» из-за проблем с отоплением на своём катке.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Не знаю, смогу ли вернуться на наш каток после приезда, ещё не спрашивала. Спасибо Татьяне Навке, что она помогла мне подготовиться к этому старту и пустила на свой каток», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при в Омске Алина Горбачёва выиграла бронзовую медаль, исполнив в произвольной программе один четверной прыжок.

Алина Горбачёва рассказала, сколько четверных планирует готовить к чемпионату России
